《台湾重要政经日程》--7月11日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
===================今日重要政经消息=============================
7/11(五)
--12:30 央行代财政部标售103/7期国库券，金额预定200亿台币，天期为273天。
--12:30 央行标售两年期定期存单，金额100亿台币。
--14:30 劳动部劳动福祉退休司记者会。
--15:00 台美青年领袖高峰会拜会行政院长王金平。
================================================================
7/15 (二)
--12:30 央行代财政部标售103/10期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。
7/16 (三) *--14:00 富邦投信2014下半年中国市场投资展望记者会。
--14:00 台积电 公布季报并举办投资人说明会。
7/21(一)
--16:00 经济部公布6月外销订单金额，上月年增率为4.7%。
7/22(二)
-- 8:30 主计总处公布6月季调失业率，上月季调失业率为3.99%。
7/23(三)
--16:00 经济部公布6月工业生产指数，上月指数年增率为5.19%。
7/25(五)
--16:10 央行公布6月M2年增率，上月年增5.91%。
7/26(六)
--09:00 全国经贸国是会议(至28日)。
7/28(一)
--12:30 央行代财政部标售103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。
7/30(三)
--12:30 央行代财政部标售103/12期公债金额预定350亿台币，年期为30年期。
7/31(四)
--08:30 第二季GDP概估数据。
8/5(二)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.64%。
--16:10 央行公布7月末外汇存底，上月底为4,234.54亿美元。
8/7(四)
--16:00 财政部公布7月出口金额，上月年增率为1.2%。
8/13(三)
--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。