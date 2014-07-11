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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 08:53 BJT

全球金市：金价因避险买需延续涨势，有望实现六周连升

周四欧洲和美国股市下跌，南欧国家公债收益率(殖利率)上扬，因投资者担心葡萄牙最大上市银行背后的家族控股企业的财务状况，全球市场受到波及。

印度政府在预算案中维持黄金和白银进口关税在10%不变，令金市感到意外。印度此举可能限制该国海外采购并进一步激励走私。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量减少0.23吨，至800.05吨。

其他贵金属方面，铂金 和钯金 朝着连续第四周周线上扬迈进，而白银 可能连续第六周录得涨幅。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 石冠兰/王兴亚；审校 白云)
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