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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月11日

**上海证券报**

--世联行 修改定向增发方案，将募集资金规模由此前的4亿元人民币提高至11.43亿元，并增加一名认购方，搜房 旗下负责二手房业务的华居天下出资7.43亿元认购世联行股份，发行完成后持有后者10%股份。

**21世纪经济报道**

--卢森堡证交所和伦敦证交所都在积极争取发行首个以人民币计价的全球存托凭证（GDR），这两家证交所分别和不同中资银行进行相应合作。

**金融时报**

--互联网创新金融服务平台91金融宣布，公司日前已完成新一轮投资人引入，领投方为海通证券 直投子公司海通开元，前期投资人宽带资本、经纬创投等继续跟投。 （完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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