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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 08:57 BJT

《汇市简讯》英镑/美元上涨势头消退

0045GMT

* 开低0.15%，因美元全面呈现强势。英国央行政策决定符合预期。

* 英国贸易逆差数据令人失望

* 连续第二周在1.7180区间阻力下方盘整

* 波林格区间，10与20日移动均线上升--向上突破仍有可能，但必须尽快

* 若有效跌破1.7073，则可使趋势偏向下行

* 图表：link.reuters.com/quj42w(完)

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