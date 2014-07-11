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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 09:00 BJT

香港个股：中国黄金国际担保子公司发行5亿美元三年期债券，息率3.5%

路透香港7月11日 - 中国金矿商--中国黄金国际 周五公布，计划担保子公司发行本金总额5亿美元的三年期债券，息率3.5%。

据公司于联交所的声明称，预计是次发行所得款项净额约4.94亿美元，将用作中国黄金国际的营运资本、资本支出及一般企业用途。

公司并称，“拟以向其于中国成立的附属公司提供股东贷款的方式将所得款项净额汇入中国。”

债券发行人为子公司Skyland Mining，发行价为99.634%，2017年7月17日到期，每半年支付一次利息，将于联交所上市。渣打 、花旗 、美银美林 以及建银国际负责是次发行安排。

该股周四收报24.05港元，过去一个月累计升逾18%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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