中美关系：希望美国采取切实措施放宽民用高技术物项对华出口--总理

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透北京7月11日 - 中国总理李克强表示，中方愿同美方推进双边投资协定谈判，争取早日达成互惠的高水平协定；希望美方采取切实措施放宽民用高技术物项对华出口，在能源及相关基础设施建设等方面以更加积极的姿态开展对华合作。
新华社周四晚间援引李克强会见美国总统奥巴马特别代表、国务卿克里和财政部长雅各布·卢时的话称，中美之间的共同利益远大于分歧，希望双方在能源环境、应对气候变化、基础设施建设等领域打造合作亮点，为两国经济、就业创造双赢机会。
“中方愿同美方保持高层交往，拓展各领域务实合作，加强在重大国际、地区问题上的沟通与协调，尊重彼此核心利益和重大关切，妥善处理矛盾和摩擦，促进中美关系长期健康稳定发展。”李克强称。
第六轮中美战略与经济对话和第五轮中美人文交流高层磋商于7月9日至10日在北京举行。发表３份联合成果清单。双方同意加强在反恐、执法、反腐、海关、渔业、海事、残障人士保障、能源与气候变化、安全等领域的合作。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。