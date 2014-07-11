港报财经评论：股债两市不太惊加息--信报7月11日

股债两市不太惊加息/ 习广思

欧洲股市直线向下，西葡意希股债两市爆发小灾难，资金明显流出。触发欧洲股市下跌的原因，除了经济数据不理想外，是葡萄牙银行Banco Espirito Santo（BES）始创家族对旗下一间子公司提出债务重组，进行债务股权互换，有可能要求债权人延长偿债期限。BES评级被穆迪下调至Caa2，股价在三日内跌17%，昨天欧洲时段开市再跌16%。尽管葡国政府强调BES的问题不会影响公共财政，但一家银行的重组问题，非但影响到葡国整体股债两市，而且拖累了南欧多国市场。说穿了，西意葡的金融及经济在投资者眼中仍是脆弱。更何况这几个市场的股票及债券两市，上半年在资金逐利追息下急涨，现时的急速回吐，也是“钱作怪”的表现。

香港方面，金管局继续注资，但港股未见兴奋，中国内地A股在数据未有回稳之下回软。资金流入亚洲及香港，但港股大市成交未有明显增加，似乎是冲着其他融资活动而来，投资者这次会否表错情？恒指昨天收报23,238点，上升62点；大市全日成交额476亿港元。平保 及中行 股价疲弱，濠赌股弹不起。手机及设备股是上半年强势板块之一，也是近期盈喜股集中板块，但昨天多间大行突然转口风看淡瑞声 ，情况令人意外。高盛指出，瑞声第二季收入受累三星销售下跌，该行削减瑞声的盈利增长预测。美林指出，市场对瑞声毛利期望过高，估值已不合理。大行突然急转軚，瑞声股价昨天跌5.2%，强势能否持续，值得留意。

中资股虽然疲弱，但板块轮动炒作未完。近期汽车股持续强势，尤其是中外合资生产商销情明显改善；加上电动车政策憧憬。中国免征新能源汽车车辆购置税，但相关股份对好消息反应冷静，毕竟已藉此炒作了好几回。既然是上落市炒轮动，很多板块在强势过后，很快再度调整，汽车股近一个月持续强势，小心短期调整。反之，中资电力股、基建铁路股开始转强，除了大唐发电 业务重组外，市传新一份电改方案第一稿起草完成，电力板块有机会是下一个改革行业。

____________________________________________________________________________

汇市波幅扩大，顺势而行/ 苏子

踏入本周，早前持续低迷的VIX指数连升两天，急升近10%；与此同时，欧美股市亦有见顶回落的迹象，日圆亦受到市场情绪Risk-off影响走势，有进一步走高的倾向；看来第三季开始，金融市场有望摆脱上半年那种波幅持续滑落的恐怖局面。在波幅有望扩大的大前提下，投资者在入市时宜做好风险管理，以及按着市场已出现的方向顺势而行。

目前市场最大的不确定因素便是联储局是否真的会提前加息，本周欧美股市自高位显着回落，正正便是市场担心联储局有机会提前加息。不过，目前美元却并未反映美息可能提早进入上行周期此一利好因素而明显走高，美汇指数本周初略破20天及200天平均线阻力便乏力再升，随后更掉头急挫；昨天欧洲市时段，美汇指数曾跌破100天线支持及80心理关口，最低曾见79.98。至于最受美息影响的美元兑日圆，同样出现不升反跌的相反走势。由于汇市目前仍未反映联储局可能提前加息的市场预期，这令人担心，本周欧美股市的下跌可能只是正常的超买调整，一旦市场对美息或提前调高的恐慌情绪有所减退后，或再次展开新一轮上升浪。

E-mini标普500期货跌近1%，欧洲三大指数亦录得由0.9%至1.7%的跌幅。在美国入市前夕，欧美主要股市已录得如此偏高的跌幅，此情况属近期罕见的现象。且看看昨晚美国正式入市后，标普500期货及欧洲三大指数的跌幅能否明显收窄；与此同时，VIX指数亦未见继续急升，道指现货到收市时，甚至如未见出现明显的裂口，相信近日的下跌仍未到达逆转性回落的阶段，故看淡的投资者宜有见好即收的心理准备。短线而言，美元若继续保持目前的偏弱势头，投资者暂不用太担心联储局可能提前加息的不确定因素；反而要提防目前标普500期货的相反理论指标，反映仍有近85%的散户投资者建立短仓，故美股后市有可能在略为调整后，待超买情况改善后再次转强。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞