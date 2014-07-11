港报财经评论：医药股可人，利君走势强--经济日报7月11日

医药股可人，利君走势强/ 林瑞芬

恒指昨回升0.27%至23,238；大市成交额476亿港元。美国联储局发表的6月议息会议纪录，显示如果美国经济发展符合预期，联储局可能在10月结束买债计划，惟与会成员对何时开始加息仍有分歧。纪要符合市场预期，美股的跌势于周三回顺。美股在相对高位，时有加息预期的揣测炒作，在美国就业市场未完全恢复时，多半是杂音，股市的长牛势实难以估顶。相反，上证长熊也难以估还要在底部争持多月。技术上，道指守于250天线就暂无碍，升跌上落也是平常。有水才能养鱼，港汇虽然强势（近日金管局又向市场注资令银行体系结余于下周一增加至1,869.94亿港元），大市成交表现除上周三短暂亢奋后又回复平静，大市升几百点看似容易又感难，散户看住指数变化就肯定会瞌眼瞓。总括来讲，恒指不宜收于23,000楼下，不然，成假突破，短期见顶，调整压力增，相反，守其上，挑战24,000。

大市沉闷，个股捕捉仍是关键，波动以消息主导，可以是股权变动，可以是政策消息，可以企业重组变动资产，但说到底，一个重要因素是未来盈利的变化掌握力，预期有利润增长。当前中国内地政策推动最明确莫过于高铁投资及新能源汽车，国务院决定今年9月起至2017年底免征新能源车购置税，比亚迪 的秦、E6及K9，及进口的特斯拉Model S、宝马i3/i8，均获免征购置税。比亚迪昨以47港元高开，收报46.55港元，升3.1%，之前在40港元楼下收集的，技术上，续可以50港元及55港元作分段套利的目标。参考大行报告，瑞信指比亚迪是中国内地电动车的领导者，市占率达40%，应能成为免征购置税的最大受益者，相信其电动车销售能显着提升。

该行预料比亚迪上半年纯利按年持平，为4.3亿人民币，合乎公司指引，但拆作季度分析，次季盈利为4.18亿人民币，是过去10个季度中最高。医药股仍然稳健，建议留意当中强势，而利君国际 近周又创52周新高，仍值得留意。早前公布大股东君联实业悉售其26.3%持股，即约7.7亿股，每股定价2.75港元（折让10.7%）。相关沽售之后，投资者没有失信心，按昨收市价3.58港元计算累计升幅约30%，由此可见。

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航运贸易复苏，中海发展起锚/ 余少文

虽然大市反弹，认为国企指数仍会横行整固。至于6月进出口贸易数据较5月好转，航运股有望见底，尤以中海发展 首季业绩改善，可优先考虑。中国内地股市继续偏软，国企指数昨日窄幅上落，全日高低波幅不足66点，最后升27点，收报10,368点，成交额降至95亿港元，只有63%主板H股随大市上升；而红筹指数升14点，收报4,441点，成交额只有34亿港元。

海关总署公布上半年贸易数据，半年进出口总值升1.2%至20,209亿美元。当中6月进出口总值升6.4%至3,420亿美元，出口总值升7.2%至1,868亿美元，进口总值升5.5%至1,552亿美元。6月增长好过5月数据，但低于市场预期，因为市场预期出口增长可重见双位数，可惜结果跟预期有落差。数据虽差于预期，但6月进口和出口的增长都是四个月以来最高，反映贸易实际情况并不太差，反而令人有贸易放缓见底的迹象。随着外围经济逐步回升，中国内地经济又见稳定，积弱多时的航运股或有机会走出谷底，因为大部分航运股的股份今年上半年普遍向下，只有首季盈利好转或相对稳定的航运股的股价表现较佳，如中海集运 、中海发展、中远太平洋 。

中海集运和中海发展首季业绩转亏为盈，中远太平洋首季盈利则微跌不足3%，若然航运业确实复苏，这3只航运股或有机会领航。偏向中海发展，因为航运股业绩自2011年开始转差，中海集运2012年业绩曾好转而令有憧憬，可惜去年业绩再见红，即使今年首季转亏为盈，但只赚6,100万人民币，不及同系但营业规模较细的中海发展赚5,200万人民币。此外，中海发展每股NAV约6.26人民币，中海集运则为2.04人民币，前者H股股价较NAV折让40%，后者则折让22%，如以NAV为目标价，则中海发展的潜在上升空间较大，可以作为航运股首选。而彭博综合证券商预测，料其今年可以转亏为盈，但预测PE可能高达43倍，惟明年盈利可以显着改善，每股盈利升至0.28人民币，预测PE也可降至13倍。

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