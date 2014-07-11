中国经济：央企混和所有制改革将分批试点，首批名单最快下周公布--报载

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透上海7月11日 - 国资委今年重点工作之一的混和所有制改革将有进展。中国证券报周五引述消息人士称，央企混合所有制改革将主要采取分批试点的模式，最快下周二将公布第一批试点企业名单。
今年以来，围绕混合经营、融合发展，国企和民企已开始积极探索。包括中石油、中石化、中国电信等十多家央企及地方政府纷纷提出混合所有制改革计划，但均未进入实际操作阶段。
报导表示，下周第一批央企混合所有制改革试点的推出，将推动以“边试点边探索”方式进行的改革不断完善相关制度，这无疑吹响了混合所有制改革的“集结号”。
本月稍早中国石化 发布公告，拟通过非公开发行的方式，为全资子公司中国石化销售公司引入社会和民营资本。
发展混和所有制主要是加快推进国有企业特别是母公司层面的公司制、股份制改革，涉及四种形式：涉及国家安全的少数国企和国资投资运营公司，可以采用国有独资形式；涉及国民经济命脉的重要行业和关键领域的国有企业，可保持国有绝对控股；涉及支柱产业和高新技术产业等行业的重要国有企业，可保持国有相对控股。
此前已有包括上海、广东、湖北、山东等多地相继披露混合所有制改革方案。如上海市最新公布的推进国有企业改革意见指出，以发展公众公司为混合所有制的主要实现形式，其主要途径包括公司制股份制改革、开放性市场化双向联合重组以及股权激励和员工持股等三条；预计经过3-5年的持续推进，上海将基本完成国企公司制改革。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。