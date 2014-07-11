华泰长城期货：中国期指持仓与上日基本持平，多空观望情绪升温

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
以下内容节选自7月11日的《期货日报》：
周四股指缩量盘整，收盘小幅下跌。期指资金观望情绪明显，持仓量与前日基本持平，成交量大幅回落，市场人气不足难以推动行情展开。在前期利空打压下股指周三连续跌破10日、20日均线，当然技术休整是短期市场的必然，2120点这个多次触而不破的支撑位也会制约指数继续下探的空间。
多方周四表现出较强的抗跌意愿，但动力不足成为了阻碍多方进攻的主要因素。从盘中来看，期指总持仓基本维持在18.8万手的水平，多方在午后开盘时段展开短暂上攻，但在2140点附近止步，收盘前空单集中减仓离场让期指出现一波下跌，但尾盘15分钟再次反弹。周四总持仓17.7万手，多空争夺维持在温和水平。与上周多空对峙激烈不同，本周消息面变化是行情推进的主要因素，通胀低于预期，178号文发布等消息令市场信心受挫。盘面来看，当前5日均线已经下穿10日均线，期指仍然维持在较高贴水状态，暗示短期市场缺乏上涨的动能。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。