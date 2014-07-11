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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 09:11 BJT

华泰长城期货：中国期指持仓与上日基本持平，多空观望情绪升温

以下内容节选自7月11日的《期货日报》：

周四股指缩量盘整，收盘小幅下跌。期指资金观望情绪明显，持仓量与前日基本持平，成交量大幅回落，市场人气不足难以推动行情展开。在前期利空打压下股指周三连续跌破10日、20日均线，当然技术休整是短期市场的必然，2120点这个多次触而不破的支撑位也会制约指数继续下探的空间。

多方周四表现出较强的抗跌意愿，但动力不足成为了阻碍多方进攻的主要因素。从盘中来看，期指总持仓基本维持在18.8万手的水平，多方在午后开盘时段展开短暂上攻，但在2140点附近止步，收盘前空单集中减仓离场让期指出现一波下跌，但尾盘15分钟再次反弹。周四总持仓17.7万手，多空争夺维持在温和水平。与上周多空对峙激烈不同，本周消息面变化是行情推进的主要因素，通胀低于预期，178号文发布等消息令市场信心受挫。盘面来看，当前5日均线已经下穿10日均线，期指仍然维持在较高贴水状态，暗示短期市场缺乏上涨的动能。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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