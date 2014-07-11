更新版 1-路透调查：加拿大央行将维持利率不变直至明年第三季

* 在明年第三季前，加拿大利率预计都将维持在1%

* 经济复苏疲弱，阻止加拿大央行升息

* 央行总裁波洛兹下周料在措辞中减少对低通胀的担忧

* 对于波洛兹是否会在讲话中提及强势加元，分析师意见不一

路透7月10日 - 路透调查显示，对经济疲弱成长的忧虑将使加拿大央行直到明年末才会升息，不过下周央行政策声明预计将显示，物价上涨料将缓和央行对低通胀的担忧。

今年伊始，加拿大经济动能放缓，不过不像美国那样严重。33位分析师中的25位表示，经济成长疲弱是加拿大央行不敢升息的最大原因之一。

13位分析师称，对加元汇率高涨的担心是加拿大央行持中性立场的另一原因。该调查允许受访者进行多项选择。

德意志银行加拿大分行的首席分析师John Clinkard称，“投资有所改善，但就业却没有。仍有许多不确定性，这压制了升息决定，”

对38位分析师的更广泛调查显示，受访者预计利率将一直维持在1%直到2015年第三季，届时加拿大央行将升息25个基点。这一预测与5月调查相同。加拿大1%的利率已维持了近四年。

加拿大央行总裁波洛兹料将坚持中性立场。

尽管该央行最近几个月再三警示通胀下行风险，但仅有七位分析师称，对物价缓慢上涨的忧虑抑制了升息。

30位分析师中的21位称，在下周的央行会议上，波洛兹措辞中料将减少对低通胀的忧虑，但他料将拿捏好分寸。

CIBC World Markets首席分析师Avery Shenfeld称，“当然有必要承认核心消费者物价(CPI)高于预期的趋势，但总裁波洛兹的措辞将尽可能温和，以免引发对提前升息的担忧，而那可能将推高加元。”

上月数据显示，5月加拿大通胀率升至27个月高点2.3%，高于预期，而且高于加拿大央行设定的2%通胀目标。这一增幅令市场颇感意外，而且是加元大涨的主要动力。

超过一半的受访分析师表示，加元强势还没到让波洛兹头疼到在讲话中提及这个问题的地步。

Laurentian Bank Securities分析师Sebastien Lavoie称，“加元还没到需要加拿大央行直接干预市场，或进行‘口头打压’的关键水准。”

加拿大央行希望出口取代楼市和消费者信贷，成为经济成长的较大推动力。

“毫无疑问加拿大央行担心上述所有因素，但其毫不掩饰地希望出口和企业投资增长回升，为经济成长提供更多强劲可靠的支撑，”Moody's Analytics的Mark Hopkins称。

“若过早升息，则将抑制借贷并推高加元汇率，从而损及经济成长目标。”(完)