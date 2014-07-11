港报社评：英国干预香港普选必损其身--文汇报7月11日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
英国政府昨日公布最新一期香港半年报告书，一方面肯定「一国两制」在香港运作良好，认为《中英联合声明》和基本法继续受到各方尊重；但在政改问题上却旧调重弹，再提出香港普选须有「真正选择」，明显与香港反对派提出的所谓「真普选」互相呼应。必须强调的是，香港普选是中国内政，任何外国都无权说三道四。香港落实普选的关键是依照基本法办事。维护香港的繁荣稳定符合英国的最大利益。英国不应暗示、鼓动香港反对派离开基本法另搞一套所谓的「真普选」，这只会阻碍普选。拖慢香港普选进程，冲击香港繁荣稳定，亦会损害英国的利益。
香港普选必须坚守两条底线，包括依照基本法和人大决定落实普选，普选产生的特首人选必须爱国爱港，这是维护香港繁荣稳定，维护国家主权、安全和发展利益的必要之举。同时，按照宪法和基本法的规定，中央对香港政改有主导权和决定权。香港各方需按照基本法框架，理性务实地讨论政改，凝聚共识，推动落实普选。
众所周知，香港继续享有繁荣稳定，符合英国利益。上月中，中国国务院总理李克强访问英国期间，发表的《中英联合声明》亦认为，按照「一国两制」方针和基本法维护和促进香港特别行政区的繁荣与稳定符合双方利益。英国应该明白，香港普选按照基本法办事的正轨推进，避免香港因普选出现混乱，这也是对英国利益最有效的保障。
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路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。