港报社评：英国干预香港普选必损其身--文汇报7月11日

英国政府昨日公布最新一期香港半年报告书，一方面肯定「一国两制」在香港运作良好，认为《中英联合声明》和基本法继续受到各方尊重；但在政改问题上却旧调重弹，再提出香港普选须有「真正选择」，明显与香港反对派提出的所谓「真普选」互相呼应。必须强调的是，香港普选是中国内政，任何外国都无权说三道四。香港落实普选的关键是依照基本法办事。维护香港的繁荣稳定符合英国的最大利益。英国不应暗示、鼓动香港反对派离开基本法另搞一套所谓的「真普选」，这只会阻碍普选。拖慢香港普选进程，冲击香港繁荣稳定，亦会损害英国的利益。

香港普选必须坚守两条底线，包括依照基本法和人大决定落实普选，普选产生的特首人选必须爱国爱港，这是维护香港繁荣稳定，维护国家主权、安全和发展利益的必要之举。同时，按照宪法和基本法的规定，中央对香港政改有主导权和决定权。香港各方需按照基本法框架，理性务实地讨论政改，凝聚共识，推动落实普选。

众所周知，香港继续享有繁荣稳定，符合英国利益。上月中，中国国务院总理李克强访问英国期间，发表的《中英联合声明》亦认为，按照「一国两制」方针和基本法维护和促进香港特别行政区的繁荣与稳定符合双方利益。英国应该明白，香港普选按照基本法办事的正轨推进，避免香港因普选出现混乱，这也是对英国利益最有效的保障。

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