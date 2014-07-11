港报社评：刑事调查汤显明廉署应尽快交代--明报7月11日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
立法会调查汤显明事件的专责委员会发表报告（下称专委会报告），再一次确定汤显明在廉政专员任内的不当行为，报告指汤显明破坏廉署形象，令廉署声誉蒙污。汤显明事件的是非黑白十分清楚，只是迄今未见廉署采取实质举措告别过去，重塑形象、洗刷污点，重建公衆对廉署守护廉洁核心价值的信心。廉署对汤显明开展刑事调查，已经超过1年，廉署应尽快交代，让公衆判断廉署是否仍然是值得信赖的肃贪倡廉机构。
关于汤显明事件，先后有包括特首委任独立检讨委员会报告、立法会帐目委员会报告、专委会报告。
廉署的刑事调查，使涉及对汤显明不当的资料，变相封存，使得廉署以外，无人可以知道事态真相；而现在的刑事调查，是廉署自己人查自己人，特别是涉及与汤显明不当行为的廉署中人，仍然在职，则廉署的调查会否公正，本来就是一个问号。廉署对汤显明事件的刑事调查，已经超过1年，以廉署的密密实实作风，外界对调查进度一无所知，这件事，愈拖下去愈使人质疑个中是否有不可告人考虑，廉署应该尽快向公衆交代，否则，廉署的形象会继续受损害，声誉继续蒙污。汤显明事件一日未解决，公衆和社会都不会淡忘，廉署也不会重拾市民的信心和信任。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。