港报社评：刑事调查汤显明廉署应尽快交代--明报7月11日

立法会调查汤显明事件的专责委员会发表报告（下称专委会报告），再一次确定汤显明在廉政专员任内的不当行为，报告指汤显明破坏廉署形象，令廉署声誉蒙污。汤显明事件的是非黑白十分清楚，只是迄今未见廉署采取实质举措告别过去，重塑形象、洗刷污点，重建公衆对廉署守护廉洁核心价值的信心。廉署对汤显明开展刑事调查，已经超过1年，廉署应尽快交代，让公衆判断廉署是否仍然是值得信赖的肃贪倡廉机构。

廉署的刑事调查，使涉及对汤显明不当的资料，变相封存，使得廉署以外，无人可以知道事态真相；而现在的刑事调查，是廉署自己人查自己人，特别是涉及与汤显明不当行为的廉署中人，仍然在职，则廉署的调查会否公正，本来就是一个问号。廉署对汤显明事件的刑事调查，已经超过1年，以廉署的密密实实作风，外界对调查进度一无所知，这件事，愈拖下去愈使人质疑个中是否有不可告人考虑，廉署应该尽快向公衆交代，否则，廉署的形象会继续受损害，声誉继续蒙污。汤显明事件一日未解决，公衆和社会都不会淡忘，廉署也不会重拾市民的信心和信任。