港报社评：联储局秋后停购债，后QE加息蓝图现--信报7月11日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
美国联邦储备局公布6月议息纪要，透露今年10月将结束量化宽松（QE）的措施，意味历时五载的货币量化宽松政策将于今秋后正式画上句号。虽然议息纪要对加息的时间没有片言只字提及或暗示，但联储局可能先提高准备金利率，并透过逆回购协议这两种货币工具，去管理和控制联邦基金利率，逐步让货币政策回归常态，这幅「后QE」加息初始蓝图，在议息纪要中露出了清晰的端倪。
目前，联储局每月购债规模已缩减至350亿美元。据会议纪要，「如果经济进程符合联储局预期，确保继后来临的每一次会议都可以减少购债力度，则最后一次的缩减可于10月会议作出」，亦即届时一次过削减余下的150亿美元购债规模，正式结束这场「资金盛宴」。
基于美国经济倒退的风险目前已不大，据最新的资料，5月份消费者信贷经季调，较去年同期增加近200亿美元，虽然低于4月份经修正后的260亿美元，但当月是近3年来高位，可见美国消费信贷增长也算稳定。
由于6月议息纪要对提前加息完全没有丝毫暗示，相信美国待至明年中才启动加息的机会很大。不过，加息的进程在起始时，联储局主要透过先调整超额存款准备金利率，利用这个货币政策工具有效控制联邦基金利率，并作逆回购协议，卖出债券，这个加息的初始蓝图在6月会议纪要中无疑作出了预告。
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路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
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