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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 09:10 BJT

宝城期货：沪钢基本面难言乐观，房地产低迷拖累需求

以下内容节选自7月11日的《期货日报》：

近期沪钢期价上下振荡，多空争夺较为激烈。受盈利改善刺激，钢企产量保持高位，但需求因房地产低迷而保持下滑趋势。后市沪钢基本面恐难乐观，向下寻找支撑的概率较大。

自6月底以来，建材销售仍然一蹶不振。当前房价松动是进一步确认房地产市场低迷的信号，后期房地产市场投资增速可能继续下行。建材需求依旧堪忧。供给方面，钢厂盈利状况良好，开工率依旧高位运行。“我的钢铁网”数据显示，近段时间样本钢厂盈利比例不断增加，钢厂生产积极性较高。截至7月4日，全国钢厂产能利用率为93.25%，其中唐山钢厂已经达到95.3%的高位。值得注意的是，中小型钢厂开工率增加明显。而随着盈利恢复，小钢厂陆续复产将进一步加大市场供应压力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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