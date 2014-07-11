港报社评：中央抓金融反腐，内银股添忧--经济日报7月11日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
央视日前揭破中国银行涉代客洗钱，此除惹违法之疑，更令人关注中央反腐动向；金融反腐既助中央遏国企垄断，亦是反腐突破口，新一轮金融反腐风暴渐成形，添内银股投资风险。
内地银行业突风声鹤唳，因多家银行的分支行行长突集体「出事」落马，除涉一些地方小银行，更涉如建设银行、工商银行等大行，并盛传有银行支行行长疑为回避调查，自杀身亡。此反映中央的反腐战綫，正扩至内地金融业。中央展开金融反腐，应有两主因。
其一，打击垄断行业腐败。金融业既具垄断特质，且行内贪腐问题一直为民众诟病，自然成中央打贪目标。
其二，藉金融业谋反腐突破。中央反腐工作的难点，是厘清贪官背后的资金链，而不少行贿受贿行为尤其涉巨额贿款的大案，势涉金融操作漂白黑钱，故金融反腐实有利中央以钱追人，揪出幕后贪官。
中央以政治局常委王岐山为反腐旗手，掌管中纪委，除因他铁面的作风，更应因他曾在多家商业银行以至央行任职，并曾处理广东国际信托破产案，对打击金融违规违纪有丰富实战经验，遂被中央委以重任。
无论中行事件的底因如何，中央金融反腐风暴正渐成形，风势更可能愈吹愈强，由中小银行以至大型国有银行皆可能「中箭」，为内地银行、内地金融股增添新的政策风险，小投资者须加留神。
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路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。