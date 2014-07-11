背景资料：中美年度对话达成300项合作成果，经济对话成果约三成

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透北京7月11日 - 中国与美国第六轮战略与经济对话和第五轮中美人文交流高层磋商于7月9日至10日在北京召开，期间中美两国就战略、经济、人文三方面达成约300项合作成果，这些成果为今年11月中美元首会晤打下良好基础。
据新华社报导，其中经济对话达成90多项成果，涉及强化经济政策合作、促进开放的贸易和投资、提升全球合作和国际规则、支持金融稳定和改革四方面。
其中一大亮点是，双方就中美双边投资协定（BIT）谈判达成“时间表”，同意争取2014年就BIT文本的核心问题和主要条款达成一致，承诺2015年早期启动负面清单谈判。财政部副部长朱光耀称此为“历史性进展”。
以下为此次对话达成成果一览表：
**战略对话成果清单**
--两国元首将继续通过访问、会晤、通话、通信等方式保持经常性沟通。
--双方表示，将共同努力为今年11月两国元首北京会晤做好各方面准备工作。
--双方同意加强在反恐、执法、反腐、海关、渔业、海事、残障人士保障、能源与气候变化、安全等领域的合作。
**经济对话成果清单**
--双方就BIT谈判达成“时间表”，同意争取2014年就BIT文本的核心问题和主要条款达成一致，承诺2015年早期启动负面清单谈判。
--美国欢迎中国企业赴美投资，承诺对各类投资者保持开放的投资环境；承诺美外国投资委员会审查的外国投资项目使用相同规则和标准；承诺继续与中方就外国投资者审查程序中的概念进行讨论和解释；承诺在出口管制改革过程中给予中国公平待遇。
--双方同意加强金融合作，包括影子银行、场外衍生品改革、跨境监管、会计准则等领域合作。双方欢迎就《海外账户税收合规法案》达成政府间协议，以打击逃税。美国承诺将中资金融机构视为合规。
**人文对话成果清单**
中美在教育、科技、文化、体育、妇女和青年6个领域达成104项成果，这是磋商机制成立至今成果最丰硕的一次。
--中美宣布将积极推动双向留学规模大幅增加。中国人民大学附属中学将在美国成立普林斯顿国际数理学校，这是中国教育部批准首家由中国学校在美国创办的纳入美国基础教育建制的国际学校。
--中美将加强博物馆、演艺团体、学术机构之间的交流。莫言将应美国哥伦比亚大学邀请，出席“世界领袖论坛”。体育方面引人关注的是，美国NBA将与中方开展多项合作，包括选派教练来华授课等。
中美战略与经济对话和中美人文交流高层磋商是目前中美之间参与部门最多、讨论议题最广的平台。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
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