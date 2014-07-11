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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 09:13 BJT

期货日报：郑州期棉短期弱势难改，因库存压力巨大且消费萎缩

以下内容节选自7月11日的《期货日报》：

今年2月17日，郑棉1501合约价格最高上探至16,880元/吨，这一价格成为今年郑棉最高价。随后在巨大的库存压力下，郑棉1501合约价格振荡走低，6月3日，投机资金涌入推动郑棉1501合约价格下破15,700元/吨，而ICE期棉走低则令郑棉1501合约价格再下一城，突破前低15,260元/吨。截至7月8日，郑棉主力1501合约价格盘中最低探至14,310元/吨，创近四年新低。

目前，棉花市场收储政策改为直补政策，棉花价格将逐步回归市场化，那么巨大的库存压力、下游消费萎缩，将使得新年度郑棉期货短时间内弱势难改。

　　从盘面看，大批投机资金涌入郑棉市场，目前空头控盘迹象明显。但随着期价跌至成本之下，郑棉1501合约价格下跌空间将十分有限。后期，应关注持仓变化，若持仓仍在增加，那么其跌势仍将延续，创造新低只是时间问题。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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