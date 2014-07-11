路透专访：希腊重返全球债市是利好，但风险仍存--惠誉高层

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透雅典7月10日 - 评级机构惠誉一位高层周四对路透表示，希腊进军全球债市将有助于提升融资灵活度，但该国尚未走出困境。
希腊两次获得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的援助，金额高达2,400亿欧元。该国4月在阔别四年后重返市场；周四再度发债融资15亿欧元。
惠誉西欧资深主管Douglas Renwick表示，希腊恢复举债能力，能够帮助该国弥合未来融资缺口，但对于2015年提前大选可能阻碍改革等风险提出警告。
Renwick在一次会议间隙指出，“如果是有限的额外融资，那是有利的，可以加大希腊政府的融资灵活度。”
“我们需要警惕的是，正是由于进入市场融资的希望更大，这可能不会改变希腊的固有风险。”
惠誉仍将希腊债券归类于“高度投机性”类别，目前评级比投资级低五个级距。
Renwick表示，明年可能提前选举仍是希腊面临的挑战之一，他并指出提前选举将使得结构性改革面临风险。
“我认为确实存在提前选举的风险，”他称。“为了促进长期成长，结构性改革是非常重要的。”
惠誉预计，希腊在连续六年衰退后今年将重返经济成长。Renwick称，惠誉预计希腊经济今年将增长0.5%，明年增速将提至2.5%。
但他指出，未来评级的调整将不止取决于希腊经济前景，还在于可能于今年或明年达成的债务减免协议的情况。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿