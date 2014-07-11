路透专访：希腊重返全球债市是利好，但风险仍存--惠誉高层

路透雅典7月10日 - 评级机构惠誉一位高层周四对路透表示，希腊进军全球债市将有助于提升融资灵活度，但该国尚未走出困境。

希腊两次获得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的援助，金额高达2,400亿欧元。该国4月在阔别四年后重返市场；周四再度发债融资15亿欧元。

惠誉西欧资深主管Douglas Renwick表示，希腊恢复举债能力，能够帮助该国弥合未来融资缺口，但对于2015年提前大选可能阻碍改革等风险提出警告。

Renwick在一次会议间隙指出，“如果是有限的额外融资，那是有利的，可以加大希腊政府的融资灵活度。”

“我们需要警惕的是，正是由于进入市场融资的希望更大，这可能不会改变希腊的固有风险。”

惠誉仍将希腊债券归类于“高度投机性”类别，目前评级比投资级低五个级距。

Renwick表示，明年可能提前选举仍是希腊面临的挑战之一，他并指出提前选举将使得结构性改革面临风险。

“我认为确实存在提前选举的风险，”他称。“为了促进长期成长，结构性改革是非常重要的。”

惠誉预计，希腊在连续六年衰退后今年将重返经济成长。Renwick称，惠誉预计希腊经济今年将增长0.5%，明年增速将提至2.5%。