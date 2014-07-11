台湾货币市场：短率稳于上日水准，下周料不致大幅趋紧

* 短率变化不大，下周资金暂时仍以偏松看待

* 短票下周起关注发票量是否增大

* 观察两年存单及273天国库券标售结果

记者 林妙容

路透台北7月11日 - 台湾银行间短率周五维持在上日交投水准。市场人士指出，市场资金宽裕不变，拆款市场仅有零星的拆借需求，量能不大，预料宽松的资金情势有机会延续至下周。不过市场仍小心企业发放股利的变数，有资金缺口的金融机构已提前因应分散资金落点。

银行资金调度人士表示，市场资金虽然宽松，但央行冲销力道不弱，除三种天期存单外，隔夜冲销的量能亦十分稳定，助益银行在旬初仍能采取负数操作，资金去化暂时不用太过担心。

〞下周如果没有突发状况，基本上还是平顺、平稳。〞一位民营银行交易员说。

市场人士指出，虽然一周拆款利率高位今日上扬至0.45%，但因是信评较差的小型银行拆入，因此难具指标意义。

此外，市场也关注午间将标售的两年期存单及273天国库券结果。他们指出，由于上周央行一年期存单标售结果意外走高，令市场对今日标售的两期券观望气氛浓厚，预料买家下标力道将略轻，有机会让利率往上扬升。

交易员指出，市场对较长天期商品利率走高已有共识，但希望从标售结果观察扬升力道是否超出预期。虽然当前市场资金水位依旧宽松，但如果标售结果仍高于预期，将对极短利率市场产生一定趋高压力，至少将稳住利率不再下行。

台湾央行将在今日午间同时标售两年期存单及273天国库券，预估发行额度依次为100亿台币及200亿台币。两券都将在下周一(14日)发行。

路透调查显示，两年期定存单加权平均得标利率料落在0.72%附近；273天期国库券料其决标贴现率将落在0.48-0.50%。

本地时间12:00时：

--台币兑美元 暂收高1.5分报29.930。

--台湾加权股价指数 下跌0.85%，报9,482.47点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.400%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，上日在0.380-0.430%。

**短票发行量略高**

短票市场方面，今日逢周五例行发票量增高，但因市场资金供应仍然充沛，票券商资金调度没有太大难度，利率部分也维持在上日水位，变化不大。票券商下周起将关注金控发行短票的力道，及其他企业股利发放对资金流动的影响。

票券商指出，与银行承作的利率今日仍十分稳定，银行买票意愿大致不弱。不过市场的资金供应者--特定大型行库近来买票力道有所减弱，且高开利率拒绝票源，似将配置转往其他较高收益商品，市场还在观察后续变化。

〞金控的发票量看起来不是太大，下周我们预期利率不会变化。〞一票券商交易主管说。

与银行承作的30天自保短票利率今日成交仍以0.59%-0.60%为主，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月10日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.596%。

今日央行存单到期金额3,666.5亿台币，发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆435.05亿台币，落点分别为周一4,030.5亿、周二1,042亿、周三2,339.75亿、周四2,220.3亿及周五802.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负158亿台币，累积超额准备为负1,108亿台币、加计前期1%的超额准备为负128亿台币。

**RP利率大致平稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致平稳。交易员表示，资金情势平稳充裕，估计下周也将近似于本周趋向平静的态势。

他们指出，下周五虽有预定448亿台币的公债/公司债将交割，不过下周日(20日)也有高逾700亿台币的公债将还本付息，两相抵销之下，预料不会对市场短期的资金情势有太大影响。

“资金算宽松，到下旬之前利率大概不会有什么变动。”一位大型证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日大致相同。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。也同上日。