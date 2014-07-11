新债招标：山东三期自发自还地方债利率低企，五年仅3.75%--业内人士

路透上海7月11日 - 中国山东省早间招标的三期自发自还地方债中标利率明显低于同期国债。业内人士周五透露，其中五年期品种中标利率3.75%，七年为3.88%，10年为3.93%，较同期国债收益率低约20个bp左右。

山东省是继广东省之后第二家启动自发自还地方债的。固定利率国债到期收益率曲线 显示，五、七和10年品种最新收益率分别为3.9529%、4.0918%和4.1298%。

业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为2.49倍、2.40倍和2.32倍。

本次五、七、10年品种计划发行规模分别为54.8亿元、41.1亿元和41.1亿元，五年和七年品种利息按年支付，10年品种按半年付息。

采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五、七、10年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%；7月14日开始计息，7月12日-7月16日进行分销。

本次发行主承销商为建设银行 、农业银行 、交通银行 和工商银行 等七家。

本次募集资金优先用于棚户区改造等保障性安居工程建设、普通公路建设发展等重大公益性项目支出。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2014年山东省政府债券信用级别为AAA。

作为自发自还地方债的首个尝鲜者，广东省6月下旬招标的三期地方债，利率稍低于预期，基本持平于同期限的国债。这显示地方政府自行组团发债，非市场化因素仍是主导，发行主体的信用风险等指标的定价作用继续被忽略。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。