中投期货：大连豆粕全面走弱，供应主导市场

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
以下内容节选自7月11日的《期货日报》：
近期，受美国农业部6月30日报告引发的利空影响，CBOT大豆市场跌破前期支撑平台，快速进入全面下跌状态。当前美豆生长状态良好，处于历史同期高位水平的优良率正在进一步强化丰产预期。前期主导市场反弹的美豆库存紧张因素随着投机基金迅速获利离场而不见踪影，取而代之的是新季美豆的天量产量缓解了美国库存，以及全球大豆供过于求的局面不断深化。
受美国农业部面积报告奠定市场利空基调冲击，国内豆类市场看空预期迅速蔓延，并全面转入下跌节奏，其中豆粕期货远月合约更是以少见全天跌停的方式作出回应。国内进口大豆供应本已过剩，1-5月累计进口2,782万吨，同比增长35.3%，远高于国内消费增幅。与此同时，5月以来国储累计向市场投放143.55万吨国产大豆。市场监测数据显示，6、7、8三个月的总进口量有望达到2,000万吨，届时国内大豆现货整体供应将更加充裕。
国内沿海油厂整体开工率维持较高水平，但市场预期转变后，买方采购节奏明显放慢，尤其是贸易商不断调低价格，加紧清空前期库存，更是导致油厂豆粕销售不畅，胀库压力持续增加，挺价动力减弱，不得不调低现货报价，压榨收益亏损程度继续扩大。在当前市场运行状态下，看空情绪充斥市场，油厂主动调低豆粕价格也难以有效刺激买方入市，美豆止跌前国内豆粕市场很难摆脱低迷走势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。