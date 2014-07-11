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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 09:22 BJT

中投期货：大连豆粕全面走弱，供应主导市场

以下内容节选自7月11日的《期货日报》：

近期，受美国农业部6月30日报告引发的利空影响，CBOT大豆市场跌破前期支撑平台，快速进入全面下跌状态。当前美豆生长状态良好，处于历史同期高位水平的优良率正在进一步强化丰产预期。前期主导市场反弹的美豆库存紧张因素随着投机基金迅速获利离场而不见踪影，取而代之的是新季美豆的天量产量缓解了美国库存，以及全球大豆供过于求的局面不断深化。

受美国农业部面积报告奠定市场利空基调冲击，国内豆类市场看空预期迅速蔓延，并全面转入下跌节奏，其中豆粕期货远月合约更是以少见全天跌停的方式作出回应。国内进口大豆供应本已过剩，1-5月累计进口2,782万吨，同比增长35.3%，远高于国内消费增幅。与此同时，5月以来国储累计向市场投放143.55万吨国产大豆。市场监测数据显示，6、7、8三个月的总进口量有望达到2,000万吨，届时国内大豆现货整体供应将更加充裕。

国内沿海油厂整体开工率维持较高水平，但市场预期转变后，买方采购节奏明显放慢，尤其是贸易商不断调低价格，加紧清空前期库存，更是导致油厂豆粕销售不畅，胀库压力持续增加，挺价动力减弱，不得不调低现货报价，压榨收益亏损程度继续扩大。在当前市场运行状态下，看空情绪充斥市场，油厂主动调低豆粕价格也难以有效刺激买方入市，美豆止跌前国内豆粕市场很难摆脱低迷走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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