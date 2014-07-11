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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 09:29 BJT

宝城期货：大连豆油短线有望超跌反弹

以下内容节选自7月11日的《期货日报》：

美豆期货的大幅下跌导致进口大豆期货盘面压榨利润有所改善，国内豆粕和豆油期货市场上的套保压力随之而来，油粕双双出现大幅跟跌行情。直到7月10日马来西亚棕榈油库存降幅超出市场预期，以棕榈油为首的油脂板块才迎来小幅回升。7月12日凌晨美国农业部将发布7月份供需报告，持续下跌的豆油期货会创出新低还是超跌反弹？

　　当前1409合约的豆油与棕榈油期货价差为642元/吨，1501合约的豆棕价差为730元/吨，均接近历史偏低水平，有利于刺激豆油对棕榈油的替代。而且从季节性走势来看，每年三季度豆棕价差扩大的概率较大。因此在基本面利空暂时出尽的背景下，豆油期货有望通过超跌反弹来修复与棕榈油期货之间过低的价差。

尽管豆油期货短线有望在利空出尽之后超跌反弹，但是供应宽松、需求不振的基本面仍将拖累豆油期货中期走势。从当前国内外宏观经济形势来看，植物油的食用消费和工业消费都缺乏显着增长的动力，因此植物油市场恐将在低位区间持续振荡。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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