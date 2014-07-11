宝城期货：大连豆油短线有望超跌反弹

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
以下内容节选自7月11日的《期货日报》：
美豆期货的大幅下跌导致进口大豆期货盘面压榨利润有所改善，国内豆粕和豆油期货市场上的套保压力随之而来，油粕双双出现大幅跟跌行情。直到7月10日马来西亚棕榈油库存降幅超出市场预期，以棕榈油为首的油脂板块才迎来小幅回升。7月12日凌晨美国农业部将发布7月份供需报告，持续下跌的豆油期货会创出新低还是超跌反弹？
当前1409合约的豆油与棕榈油期货价差为642元/吨，1501合约的豆棕价差为730元/吨，均接近历史偏低水平，有利于刺激豆油对棕榈油的替代。而且从季节性走势来看，每年三季度豆棕价差扩大的概率较大。因此在基本面利空暂时出尽的背景下，豆油期货有望通过超跌反弹来修复与棕榈油期货之间过低的价差。
尽管豆油期货短线有望在利空出尽之后超跌反弹，但是供应宽松、需求不振的基本面仍将拖累豆油期货中期走势。从当前国内外宏观经济形势来看，植物油的食用消费和工业消费都缺乏显着增长的动力，因此植物油市场恐将在低位区间持续振荡。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。