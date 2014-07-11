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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 09:31 BJT

长江期货：大连焦炭期货底部有待进一步夯实

以下内容节选自7月11日的《期货日报》：

6月以来，国内钢材价格暂时企稳，在产能过剩、产量持续回升的背景下，出现这种情形说明终端需求确实出现了阶段性的企稳回升。与此同时，上游焦炭等原材料价格仍不断下行，导致钢厂盈利水平出现了持续改善，并创出2011年以来新高，表明在产业链收缩的大背景下，钢厂在黑色产业链中的地位不断提升。钢厂盈利恢复，有助于改善行业经营现状，但最终可能刺激供应量过快回升，导致供需格局恶化，市场下跌空间有再度开启的可能。

目前，焦炭1409合约价格处于平水格局，期价短期难有大幅下跌空间。但随着预期继续转差、行业产量回升以及交割月逼近，期价重心将继续下移，操作上宜逢高沽空。同时，可考虑卖J1409买J1501合约的跨期套利。(完)

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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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