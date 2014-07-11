长江期货：大连焦炭期货底部有待进一步夯实

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
以下内容节选自7月11日的《期货日报》：
6月以来，国内钢材价格暂时企稳，在产能过剩、产量持续回升的背景下，出现这种情形说明终端需求确实出现了阶段性的企稳回升。与此同时，上游焦炭等原材料价格仍不断下行，导致钢厂盈利水平出现了持续改善，并创出2011年以来新高，表明在产业链收缩的大背景下，钢厂在黑色产业链中的地位不断提升。钢厂盈利恢复，有助于改善行业经营现状，但最终可能刺激供应量过快回升，导致供需格局恶化，市场下跌空间有再度开启的可能。
目前，焦炭1409合约价格处于平水格局，期价短期难有大幅下跌空间。但随着预期继续转差、行业产量回升以及交割月逼近，期价重心将继续下移，操作上宜逢高沽空。同时，可考虑卖J1409买J1501合约的跨期套利。(完)
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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。