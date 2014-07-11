芝加哥期市：玉米期货连跌九日，在合约低位附近交投

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
分析师预期，美国农业部将把美国玉米产量预估自6月预估的139.35亿蒲式耳上调至139.45亿蒲式耳，大豆产量预估也将自上月预估的36.35亿蒲式耳上调至37.74亿蒲式耳。
CBOT-大豆期货 周五在亚洲盘中变动不大，报每蒲式耳10.93-1/2美元，此前连跌九天，本周累计已跌3.6%。
小麦期货 小跌0.1%至5.47-3/4美元，周四触及合约低点5.46-1/4美元。本周累计跌5.5%。
美国农业部周四早公布，最近一周出口销售小麦33.81万吨，低于预估区间40-63.5万吨的低端。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 547.75 -0.75 -0.14% -1.53% 590.20 21
CBOT玉米 392.25 -0.50 -0.13% -2.97% 437.63 9
CBOT大豆 1093.50 0.50 +0.05% -2.04% 1219.23 20
CBOT稻米 $13.45 -$0.01 -0.07% -1.86% $13.62 46
美国原油 $102.84 -$0.09 -0.09% -0.54% $104.68 30
汇率
欧元/美元 $1.360 -$0.001 -0.09% -0.34%
美元/澳元 0.938 -0.001 -0.11% -0.30%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/张若琪 审校 李婷仪)
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿