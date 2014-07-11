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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 09:42 BJT

芝加哥期市：玉米期货连跌九日，在合约低位附近交投

分析师预期，美国农业部将把美国玉米产量预估自6月预估的139.35亿蒲式耳上调至139.45亿蒲式耳，大豆产量预估也将自上月预估的36.35亿蒲式耳上调至37.74亿蒲式耳。

CBOT-大豆期货 周五在亚洲盘中变动不大，报每蒲式耳10.93-1/2美元，此前连跌九天，本周累计已跌3.6%。

小麦期货 小跌0.1%至5.47-3/4美元，周四触及合约低点5.46-1/4美元。本周累计跌5.5%。

美国农业部周四早公布，最近一周出口销售小麦33.81万吨，低于预估区间40-63.5万吨的低端。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 547.75 -0.75 -0.14% -1.53% 590.20 21

CBOT玉米 392.25 -0.50 -0.13% -2.97% 437.63 9

CBOT大豆 1093.50 0.50 +0.05% -2.04% 1219.23 20

CBOT稻米 $13.45 -$0.01 -0.07% -1.86% $13.62 46

美国原油 $102.84 -$0.09 -0.09% -0.54% $104.68 30

汇率

欧元/美元 $1.360 -$0.001 -0.09% -0.34%

美元/澳元 0.938 -0.001 -0.11% -0.30%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/张若琪 审校 李婷仪)
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