台湾央行：273天期国库券决标贴现率在0.423%，低于预期

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透台北7月11日 - 台湾央行周五代财政部标售的273天期国库券，决标贴现率为0.423%，低于市场预期。此得标利率较今年2月财政部标售同天期国库券决标贴现率0.449%走跌2.6基点。
路透周四调查显示，273天期国库券决标贴现率将落在0.48-0.50%。
央行表示，得标者加权平均投标贴现率为0.390%，区间0.330-0.423%。此期国库券银行业得标比重100%。
此期国库券投标总额为840亿台币，发行金额为200亿，投标倍数为4.20倍。
该期国库券将在下周一(14日)交割，到期日为2015年4月13日。
以下为2013年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2014年
7月11日 273 200 0.423 4.20
5月 8日 28 245* 0.319 4.36
3月31日 91 200 0.388 4.00
3月26日 364 250 0.500 3.21
2月21日 273 250 0.449 3.20
1月13日 182 250 0.497 2.96
2013年
12月31日 91 203.5 0.580 1.32
12月26日 364 350 0.538 2.46
11月05日 273 250 0.445 2.82
9月03日 273 245.5 0.500 2.74
8月28日 182 200 0.450 4.36
8月13日 364 300 0.647 2.58
7月24日 273 350 0.488 3.66
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62(完)
*表不足额标售。
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