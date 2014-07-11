中国债市动态：资金面恢复平稳现券窄幅波动，消息淡静等待指引

路透上海7月11日 - 中国银行间市场周五流动性渐恢复平稳，但消息面过于淡静令现券缺乏方向。早盘收益率仅窄幅波动，下一步还要再看二季度GDP等数据情况而定。

交易员并称，稍早山东省政府自发自还的地方债，结果明显低于同期国债水平，但料仍是非市场化因素作祟，不能代表现券真正的走势，因此实际意义非常有限。

银行间资金市场隔夜和七天回购权利率早盘小降，14天略涨。场内资金除隔夜品种拆借仍相对不易外，各期限资金供给则较为平衡，资金面稍紧态势逐步有所改善，机构多关注月中缴税及央行未来流动性调控动向。

华南一银行交易员表示，在此前高于预期的中国官方PMI数据冲击过后，本周公布的多项数据并未给债券市场提供新的指引，“现券变化不大，大家都没什么方向。”

本月初，中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)公布的宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI) 连续第四个月上升，并创六个月高点，随后现券收益率和IRS应声上行，其中长端尤其承压。

而上日公布的中国6月进出口同比双双录得个位数增长，却均逊于预期。中规中矩缺乏亮点的数据显示显示内外需仍乏力，寄望外贸成为拉动经济的强劲动力并不现实。

国家统计局将于下周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。

剩余期限不足三年的固息国开债140208券最新报价 为4.6800%/4.6450%，上日尾盘为4.6800%/4.6500%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.768元人民币，较上日结算价涨0.062元，或0.07%。

山东省早间招标的三期自发自还地方债中标利率明显低于同期国债。业内人士周五透露，其中五年期品种中标利率3.75%，七年为3.88%，10年为3.93%，较同期国债收益率低约20个bp左右。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)