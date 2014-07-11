中国债市动态：资金面恢复平稳现券窄幅波动，消息淡静等待指引

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透上海7月11日 - 中国银行间市场周五流动性渐恢复平稳，但消息面过于淡静令现券缺乏方向。早盘收益率仅窄幅波动，下一步还要再看二季度GDP等数据情况而定。
交易员并称，稍早山东省政府自发自还的地方债，结果明显低于同期国债水平，但料仍是非市场化因素作祟，不能代表现券真正的走势，因此实际意义非常有限。
银行间资金市场隔夜和七天回购权利率早盘小降，14天略涨。场内资金除隔夜品种拆借仍相对不易外，各期限资金供给则较为平衡，资金面稍紧态势逐步有所改善，机构多关注月中缴税及央行未来流动性调控动向。
华南一银行交易员表示，在此前高于预期的中国官方PMI数据冲击过后，本周公布的多项数据并未给债券市场提供新的指引，“现券变化不大，大家都没什么方向。”
本月初，中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)公布的宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI) 连续第四个月上升，并创六个月高点，随后现券收益率和IRS应声上行，其中长端尤其承压。
而上日公布的中国6月进出口同比双双录得个位数增长，却均逊于预期。中规中矩缺乏亮点的数据显示显示内外需仍乏力，寄望外贸成为拉动经济的强劲动力并不现实。
国家统计局将于下周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。
剩余期限不足三年的固息国开债140208券最新报价 为4.6800%/4.6450%，上日尾盘为4.6800%/4.6500%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.768元人民币，较上日结算价涨0.062元，或0.07%。
山东省早间招标的三期自发自还地方债中标利率明显低于同期国债。业内人士周五透露，其中五年期品种中标利率3.75%，七年为3.88%，10年为3.93%，较同期国债收益率低约20个bp左右。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。