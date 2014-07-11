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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 09:46 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元因亚股趋稳脱离日低，但未受澳洲数据影响

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* 澳元兑美元脱离日低0.9377，因亚股趋稳

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘仅跌0.22%

* 澳洲房屋融资数据基本符合预期，未影响澳元走势

* 小时图阻力位于0.9400，若升破该位则将缓解下行压力

(完)

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