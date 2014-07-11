中国房地产：放松限购难解困局，成交仍受信贷制约--中原集团

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透北京7月11日 - 在上月底呼和浩特明文取消限购之后，最新消息称济南亦全面放开限购政策，中原集团认为，放松限购并不会解决当前楼市困局，制约当下市场成交的因素仍是信贷政策。
中原集团研究中心最新报告称，监测数据显示，限购政策松动城市，近一个月成交量整体未见明显起色，当下对市场成交制约最为显着的依然是信贷政策。
“首先，银行从风险控制角度出发，对房贷审核从严；其次，尽管房贷放款速度在央行的要求下有所加快，但由于资金成本提高等多方面因素，首套房贷款利率上浮的现象并未改变，这加重了目前主导市场的刚需人群观望心理。”中原集团表示。
另外，对于广大改善型需求而言，六至七成的首付门槛极大提高了“买一卖一”的普通置换人群入市资金压力。
继6月26日呼和浩特正式发文宣布取消限购之后，各地方的限购政策也陆续传出松动迹象。虽然其他城市未有正式相关文件出台，但执行层面的实质性松动已经成为公开的秘密。
据山东齐鲁晚报周三稍晚报导，从周四（10日）起，济南市的新房与二手房限购政策将全面取消，且本地人和外地人购买均无套数限制。
而根据中原集团的监测及了解，除此之外，目前已有无锡、厦门、宁波、南宁、福州、沈阳等近十个城市已经对限购政策作出不同程度的调整。
其中，仅无锡及厦门6月新建住宅成交面积较前两个月平均水平有一定增长，但主要原因是由于项目降价以及有新盘集中入市。
“概括而言，一方面，市场的小幅复苏并非由限购政策放松主要作用，另一方面，上述城市成交水平较去年仍有较大差距，市场依然处在低位水平。”中原集团称。
对于限购政策后续展望，中原集团认为，在房地产行业全面下行的市场环境下，这一充满行政干预色彩的调控方式恰好有了退出的契机。随着呼和浩特的顺利退出限购，下一阶段，市场成交不佳、库存高企、财政压力大等城市将继续积极跟进。
另据中原集团上半年报告称，已持续半年的中国房地产市场低迷局面有望在三季度出现改观，届时将随着降价带动住宅销量回升，而降价幅度也会高于当前水平，达到约20%左右的降幅。 （完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。