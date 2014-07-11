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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 10:07 BJT

日本股市：早盘中跌至一周半低位，葡萄牙疑虑提高市场避险意识

路透东京7月11日 - 日本股市日经指数周五早盘中跌至一周半低位，目前已连续五个交易日下滑，因对葡萄牙最大上市银行财务状况的忧虑使投资人规避风险。

日经指数 早盘中下跌0.3%，报15,164.68点，稍早低见15,101.49点，为6月30日以来低位。日经指数本周累计已跌1.7%。

分析师称，尽管投资人对欧洲的事态仍感不安，但市场不太可能大幅扩大跌势。

佳能 逆势上涨3.4%，此前日本经济新闻报导指出，受影印机强劲销售之助，该公司4-6月营业利润可能成长10%至1,100亿日圆。

东证股价指数 跌0.4%，报1,254.12点，JPX-日经400指数 亦跌0.4%，报11,410.37点。(完)
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