台湾汇市：台币早盘实质交投量增微跌，出口商抛汇卖压出笼

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透台北7月11日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投量增微跌。交易员表示，随着国际美元走强，台币实质交投跟着亚币区间偏弱整理，其中韩元盘初更出现跳空走势，不过出口商在29.920上方抛汇卖需增温，稍有收敛台币实质交投贬幅。
他们并指出，盘初美元转强吸引部分外资偏向汇出，令台币早盘实质交投趋贬，而在出口商抛汇卖压出笼后，台币主交投回稳至29.916附近，也激励交投转趋热络，稍后仍须关注外资动向，预估今日台币实质交投区间暂看29.900-29.930。
“出口商不用到29.930就很开心了，交投意愿很高。”一位本地银行汇银人士说。
当地时间10:10，台北外汇成交量约2.69亿美元，上日同时间则为1.38亿美元。交易员指出，早盘外汇市场交投难得热络，主要因为出口商抛汇卖压涌现，后续仍须关注外资汇出力道是否加重。
今日早盘台币主要交易区间在29.910-29.926，上日全日主要区间在29.870-29.900。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点落在价平附近，一个月远汇报价 暂报在29.910/29.930左右，上日纽约盘收在29.910。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.900-29.930
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