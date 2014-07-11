台湾债市：五年券殖利率由跌转升，冷券卖压也沈重

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透台北7月11日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周五走升。交易员说，虽然美债仍旧偏多，但是五年公债殖利率一度跟跌后，卖压涌出，殖利率由跌转升。
交易员说，20年新券103/11期 的发行前交易仍未成交，但在殖利率曲线后端蠢动下，前端的筹码也不安定，卖压未见减缓。而10年期公债103/6期 盘中殖利率一度跟着五年券走升至1.6450%的高位，惟盘中特定买盘进驻后，殖利率由升转跌。
〞五年券需求恐怕很弱。仓库没有很大间，本来就快塞满了，要怎么再买(券)?〞一位证券商交易员说。
另外，冷券103/4期 今日也大弹1.7基点，升至1.2520%的此期券新高。交易员说，这期公债当初标售在1.08%的偏低利率，停损卖压一直不见减缓。
美国公债价格周四大多上涨，指标公债收益率降至五周低点，因投资人担心涉及葡萄牙最大上市银行的问题可能重燃该地区金融业忧虑，匆忙在低风险公债市场中避险。指标10年期公债 收益率尾盘报2.539%，较周三尾盘回落0.6个基点。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6 ： 1.62-1.65%
• 五年公债103/10 ：1.23-1.25%
本地时间10:XX时最新报价：
• 103/6期公债殖利率跌0.75基点至1.62%。
• 103/10发行前交易殖利率升0.3基点报1.2330%。
• 台股大盘加权股价指数 升0.21%报9,585.52点。
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* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。