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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 10:33 BJT

台湾债市：五年券殖利率由跌转升，冷券卖压也沈重

路透台北7月11日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周五走升。交易员说，虽然美债仍旧偏多，但是五年公债殖利率一度跟跌后，卖压涌出，殖利率由跌转升。

交易员说，20年新券103/11期 的发行前交易仍未成交，但在殖利率曲线后端蠢动下，前端的筹码也不安定，卖压未见减缓。而10年期公债103/6期 盘中殖利率一度跟着五年券走升至1.6450%的高位，惟盘中特定买盘进驻后，殖利率由升转跌。

〞五年券需求恐怕很弱。仓库没有很大间，本来就快塞满了，要怎么再买(券)?〞一位证券商交易员说。

另外，冷券103/4期 今日也大弹1.7基点，升至1.2520%的此期券新高。交易员说，这期公债当初标售在1.08%的偏低利率，停损卖压一直不见减缓。

美国公债价格周四大多上涨，指标公债收益率降至五周低点，因投资人担心涉及葡萄牙最大上市银行的问题可能重燃该地区金融业忧虑，匆忙在低风险公债市场中避险。指标10年期公债 收益率尾盘报2.539%，较周三尾盘回落0.6个基点。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6 ： 1.62-1.65%

• 五年公债103/10 ：1.23-1.25%

本地时间10:XX时最新报价：

• 103/6期公债殖利率跌0.75基点至1.62%。

• 103/10发行前交易殖利率升0.3基点报1.2330%。

• 台股大盘加权股价指数 升0.21%报9,585.52点。

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