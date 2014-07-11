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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 10:36 BJT

中国反腐：全国政协经济委员会原副主任杨刚严重违纪被双开--中纪委

路透北京7月11日 - 中国中央纪委监察部网站周五公布，政协第十二届全国委员会经济委员会原副主任杨刚因严重违纪违法，被开除党籍、开除公职（双开）。

中纪委称，经查杨刚利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂；与他人通奸。杨刚的上述行为已构成严重违纪，其中受贿问题已涉嫌违法犯罪，并将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

杨刚在新疆工作41年，曾任新疆维吾尔自治区党委副书记，自治区常务副主席，其后任国家质量监督检验检疫总局党组副书记、副局长，全国政协经济委员会副主任。

中纪委周四晚还宣布四川省成都市政协副主席付毅涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

本周二公布的海南省委常委、副省长谭力涉嫌严重违纪违法正接受组织调查。初步统计，十八大以来已有愈30多位省部级高官被查。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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