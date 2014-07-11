新闻稿：印度预算目标利好其主权评级，关键在如何落实--惠誉

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
香港/新加坡7月10日 - 以下为评级机构惠誉发布的新闻稿摘要：
惠誉表示，印度2014/15财年临时预算案所纳入的财政及经济目标，如果能达成的话，对印度主权债信用评级是有建设性意义的。然而，政府拟在三年之内让经济成长率重返至7-8%的目标、并维持紧收的财政整固，这些目标似乎过于远大。
在实现经济成长及财政赤字目标所需关键政策实行方面，仍然存在不确定性及风险。印度财长杰特利维持先前政府的预算赤字目标，2015、2016、2017财年的预算赤字/GDP之比分别为4.1%、3.6%、3.0%。惠誉对同期内预算赤字的预估为4.6%、4.1%、4.0%。惠誉无法确定在缺乏更进一步增加税收或节支措施之下，政府如何达成其目标--特别是，目前预算的特定税收措施实际上减少了收入。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。