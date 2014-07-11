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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 10:39 BJT

新闻稿：印度预算目标利好其主权评级，关键在如何落实--惠誉

香港/新加坡7月10日 - 以下为评级机构惠誉发布的新闻稿摘要：

惠誉表示，印度2014/15财年临时预算案所纳入的财政及经济目标，如果能达成的话，对印度主权债信用评级是有建设性意义的。然而，政府拟在三年之内让经济成长率重返至7-8%的目标、并维持紧收的财政整固，这些目标似乎过于远大。

在实现经济成长及财政赤字目标所需关键政策实行方面，仍然存在不确定性及风险。印度财长杰特利维持先前政府的预算赤字目标，2015、2016、2017财年的预算赤字/GDP之比分别为4.1%、3.6%、3.0%。惠誉对同期内预算赤字的预估为4.6%、4.1%、4.0%。惠誉无法确定在缺乏更进一步增加税收或节支措施之下，政府如何达成其目标--特别是，目前预算的特定税收措施实际上减少了收入。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
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