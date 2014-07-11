香港金融：前金管局总裁任志刚称沪港通有助于香港离岸中心--报载

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透香港7月11日 - 香港信报周五报导，前金管局总裁任志刚认为10月将启的“沪港通”，将为香港离岸市场带来其他市场所欠缺的商机，对此间离岸人民币市场的发展会有帮助。
他在接受信报专访时亦谈及联系汇率制度，他表示，联汇并不一定要改变，但需要不时作出检讨，从大众利益着眼。且香港作为国际金融中心，为参与者提供包括人民币在内的不同货币选择以管理滙兑风险，并不等于把港元边缘化，或贬低港元地位。
任志刚指出，当年出任金管局总裁时，原本希望香港的离岸人民币业务是“一点进入”，即香港的金融体系与人民银行有结算安排，全球各地的人民币业务则利用香港“一点进入”，这样离岸人民币市场的深度及阔度将会提高，“目前的发展方向是多点进入，而非我想的一点进入。”
“对香港而言，多点进入的模式并非最理想，若香港在竞争环境下能独占鳌头，成为离岸市场最旺的市场当然最好。”他在专访中提到。
他表示，尽管香港在离岸人民币业务虽已无独家优势，但只要香港在人民币业务发展较其他市场优胜、市场流动性较其他市场为高，仍然会有吸引力。“沪港通”的发展就是发挥两地市场互动的作用。若容许内地人可在香港买卖股票，对香港市场的深度将有帮助，有助推进香港离岸人民币市场的发展，香港可以继续探索其他资本项目可能带来的机遇。
1993-2009年间出任金管局总裁的任志刚，在亚洲金融风暴期间动用外汇储备击退炒家，在他从事公职期间，曾参与联系汇率制订。2012年任志刚发表一篇讨论香港货币体制的文章，引起市场对于联汇制度注意。
任志刚指出，货币制度需要不时检讨，如果觉得有些做法更加符合大众利益，可思考调整。如果觉得现时做法符合大众利益，则继续沿用。
香港自1983年开始实施与美元挂钩的联系汇率制度，经过优化，现行制度为港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。