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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 11:02 BJT

路透专访：日本央行考虑退出宽松政策为时尚早--经济财政大臣甘利明

路透东京7月11日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，日本央行现在考虑退出量化宽松政策还为时尚早。

关于日本央行是否应该考虑进一步采取宽松举措，他表示央行应该基于日本经济是否按时程迈向央行2%的通胀目标来做决定。

“日本央行表达了强烈决心，若实现物价目标的进程推迟，则将毫不犹豫地进一步采取宽松举措，”他在路透Newsmaker活动上接受采访时称。

他还表示，“如果日本央行判断并未按计划进展，我认为该行会自行做出(采取行动的)决定。”(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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