香港热股：合富辉煌复牌早盘初段曾大涨42%，与搜房结盟

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透香港7月11日 - 中国物业代理及管理商--合富辉煌集团控股有限公司 周五复牌早盘初段曾大涨42%，此前公布将获中国最大房地产家居网络平台--搜房 入股及成立互联网金融合资企业。
合富辉煌盘初曾触及3.48港元的七个半月高位。香港时间10:38，升29.39%，报3.17港元；大市恒生指数 升0.18%。
据公司于联交所的声明中称，与搜房订立具约束力之框架协议，搜房将按每股3港元认购合富辉煌9,100万股新股，相当于经扩大后股本14.8%。搜房将向合富辉煌派驻一名董事，并提供若干技术及网络资源（价值不少于5,000万港元）以支持合富辉煌作技术更新、网络建议及业务品牌推广。
双方并计划于中国成立合营公司，由搜房及合富辉煌分占60%及40%权益，分别出资3亿元及2亿元，以从事房地产金融及互联网金融服务业务。合富辉煌将其持有的广州保来小额贷款公司转让予合营公司。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。