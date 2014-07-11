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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 10:42 BJT

香港热股：合富辉煌复牌早盘初段曾大涨42%，与搜房结盟

路透香港7月11日 - 中国物业代理及管理商--合富辉煌集团控股有限公司 周五复牌早盘初段曾大涨42%，此前公布将获中国最大房地产家居网络平台--搜房 入股及成立互联网金融合资企业。

合富辉煌盘初曾触及3.48港元的七个半月高位。香港时间10:38，升29.39%，报3.17港元；大市恒生指数 升0.18%。

据公司于联交所的声明中称，与搜房订立具约束力之框架协议，搜房将按每股3港元认购合富辉煌9,100万股新股，相当于经扩大后股本14.8%。搜房将向合富辉煌派驻一名董事，并提供若干技术及网络资源（价值不少于5,000万港元）以支持合富辉煌作技术更新、网络建议及业务品牌推广。

双方并计划于中国成立合营公司，由搜房及合富辉煌分占60%及40%权益，分别出资3亿元及2亿元，以从事房地产金融及互联网金融服务业务。合富辉煌将其持有的广州保来小额贷款公司转让予合营公司。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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