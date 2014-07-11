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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 10:43 BJT

日本经济：长期利率处于不正常的低位--财务大臣麻生太郎

路透东京7月11日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本长期利率处于不正常的低位。此前指标10年期日债收益率(殖利率)跌至15个月低点0.54%，反映出全球低利率现状。

他对比了近几个月的日本长期利率下滑和股市走强，但没有就债市收益率下挫的原因发表看法。

他在内阁会议后还向记者表示，政府在编制2015年4月起的下一财年预算案时，第一要务是将日本基本预算赤字减半。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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