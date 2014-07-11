香港个股：奥园以9.56亿人民币投得韶关用地，将发展城市商住综合项目

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透香港7月11日 - 中国房地产发展商--奥园地产集团股份有限公司 宣布，通过拍卖方式以底价约9.56亿元人民币投得广东韶关中心区商住用地，将发展结合旅游、住宅、办公、商业等的综合项目。
奥园发布新闻稿指出，该地块位于位于韶关市中心武江区，总建筑面积为约67.86万平方米，楼面地价为每平方米1,408元人民币。此为奥园首次进入韶关市场。
“是次购地有利优化集团于广东的策略布局，完善区域多元化的发展。”公司称。
奥园称，公司将依造地块周边景观资源，打造地标性城市商住综合体，包括旅游集散中心、国际商务中心、岭南风情街、体育公园及岭南特色高尚住宅区。
奥园地产于1996年成立于广州，项目分布主要在广东、重庆、辽宁、湖南、江苏、广西及江西。 公司称，此次购地后，将继续于刚性需求大、潜力强的城市开发商住项目。
奥园本月初公告，截至6月30日止首六个月，集团实现未经审核合同销售约51.515亿元人民币，较上年同期增长38%，商业物业销售占约55%。
本地时间上午10:49时，奥园地产上涨3.31%至1.25港元，表现优于大盘 的小升0.17%。（完） (记者 罗亦菲／李珊珊; 审校 曾祥进)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。