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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 10:56 BJT

香港个股：奥园以9.56亿人民币投得韶关用地，将发展城市商住综合项目

路透香港7月11日 - 中国房地产发展商--奥园地产集团股份有限公司 宣布，通过拍卖方式以底价约9.56亿元人民币投得广东韶关中心区商住用地，将发展结合旅游、住宅、办公、商业等的综合项目。

奥园发布新闻稿指出，该地块位于位于韶关市中心武江区，总建筑面积为约67.86万平方米，楼面地价为每平方米1,408元人民币。此为奥园首次进入韶关市场。

“是次购地有利优化集团于广东的策略布局，完善区域多元化的发展。”公司称。

奥园称，公司将依造地块周边景观资源，打造地标性城市商住综合体，包括旅游集散中心、国际商务中心、岭南风情街、体育公园及岭南特色高尚住宅区。

奥园地产于1996年成立于广州，项目分布主要在广东、重庆、辽宁、湖南、江苏、广西及江西。 公司称，此次购地后，将继续于刚性需求大、潜力强的城市开发商住项目。

奥园本月初公告，截至6月30日止首六个月，集团实现未经审核合同销售约51.515亿元人民币，较上年同期增长38%，商业物业销售占约55%。

本地时间上午10:49时，奥园地产上涨3.31%至1.25港元，表现优于大盘 的小升0.17%。（完） (记者 罗亦菲／李珊珊; 审校 曾祥进)
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