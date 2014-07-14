《中国债券市场每日交易备忘》--7月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部代理发行234亿元人民币三年期固息地方债9:50-10:30招标 财政部代理发行234亿元五年期固息地方债9:50-10:30招标 农业发展银行至多50亿元三年期固息金融债14:00-15:00招标 农发行至多50亿元五年期固息金融债14:00-15:00招标 农发行至多50亿元七年期固息增发债14:00-15:30招标 农发行至多50亿元一年期固息增发债14:00-15:30招标 光大银行 10亿元三个月同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 华电集团20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 中国中冶 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和建行主承 长江电力 30亿元四个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和中行主承 五矿股份20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行主承 中国联通100亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和光大银行主承 华泰证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，中行和农行等主承 锦江国际(集团)20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和浦发银行主承 中信建投证券17亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工行和浦发银行等主承 新疆天业(集团)有限公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 华安证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，浦发银行主承 潍坊滨海投资发展有限公司15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 山东晨曦集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 成都地铁10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，工行主承 亚厦控股5亿元五年期投资者选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 湖北省长江实业投资5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 郑州高新国资经营有限公司14亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，平安证券和中原证券主承 兴化市城建投资有限公司12亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，信达证券主承 重庆长寿经济技术开发区7亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广州证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 国开行 84亿元一年期固息金融债140218，票面利率4.21% 晋江市工业园区开发8亿元七年期固息债1480387，票面利率7.08% 中国有色矿业集团15亿元10年期固息债1480396，票面利率6.25% 中国有色矿业集团5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1480397，票面利率5.90% 河北融投控股集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480406，票面利率6.76% 中国铁路总公司150亿元10年期固息债1480411，票面利率5.40% 天津滨海新区建设投资公司20亿元一年期短融041456034，票面利率4.98% 江苏康缘集团5亿元一年期短融041458052，票面利率7.20% 修正药业集团3亿元一年期短融041460067，票面利率6% 广发证券 30亿元三个月期短融071404009，票面利率4.40% 湖北宜化 3亿元一年期短融041462024，票面利率5.40% 东兴证券6亿元三个月期短融071424006，票面利率4.48% 国投新集 10亿元一年期短融041453079，票面利率4.89% 庞大集团 11亿元1年期短融041451040，票面利率6.69% 陕西延长石油集团30亿元五年期中票101460029，票面利率5.40% 江苏建筑工程集团2亿元三年期中票101471002，票面利率9% ============================================================================ 三、缴款： 财政部220亿元一年期固息国债140014，票面利率3.54% 进出口银行60亿元四个月期贴现金融债140343，参考收益率3.9085% 进出口银行50亿元五年期固息金融债140344，票面利率4.8941% 云南煤化工集团12亿元一年期短融 浙商证券9.5亿元三个月期短融 华西证券5亿元三个月期短融 中国联通50亿元三年期中票 华电集团40亿元五年期中期票据 华能国际 40亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 保利协鑫有限公司6亿元一年期短融041361034到期兑付，票面利率5.8% 北大方正集团30亿元一年期短融041369020到期兑付，票面利率4.7% 宁波城建投资控股公司10亿元一年期短融041373004到期兑付，票面利率4.8% 财政部代发239.4亿元三年期固息地方债119102到期兑付，票面利率3.93% 国开行23.5亿元54日固息优先A-1档资产支持证券(ABS)1489035到期兑付，票面利率5.0% 中粮集团40亿元三年期中票1182198到期兑付，票面利率5.12% 安信证券14亿元三个月期短融1490068到期兑付，票面利率4.8% 中信建投证券19亿元三个月期短融1490070到期兑付，票面利率4.8% 西南证券6亿元三个月期短融1490069到期兑付，票面利率4.88% 长城证券6亿元三个月期短融1490072到期兑付，票面利率4.85% 中国建材 25亿元九个月期超短融011337008到期兑付，票面利率5.40% 中国核工业建设集团20亿元九个月期超短融011343003到期兑付，票面利率5.20% 五矿股份30亿元九个月期超短融011361010到期兑付，票面利率5.20% 01国开２１ 010221付息 05中电投债 058016付息 11农发12 110412付息 11地方债01 119101付息 12豫交投MTN1 1282244付息 12亨通MTN1 1282245付息 12中纺MTN1 1282246付息 13开元1A 1330011付息 13滨州债 1380232付息 13岳阳城投债 1380233付息 14开元1A 1489014付息 14开元2A 1489015付息 14开元3A2 1489036付息 14开元3A3 1489037付息 14开元3B 1489038付息 09国开13 090213付息 10广交投MTN2 1082118付息 11农发02 110402付息 11五洲MTN1 1182196付息 11华能集MTN2 1182197付息 11华虹MTN2 1182199付息 12农发12 120412付息 12粤物资MTN1 1282247付息 12盈德MTN1 1282248付息 12建材集MTN1 1282249付息 10渝化医MTN2 1082119 付息 10渝化医MTN2CE 1082120 付息 11国开02 110202 付息 11国开23 110223 付息 11国开41 110241 付息 11进出11 110311 付息 11皖新华MTN1 1182200 付息 11皖新华MTN2 1182201 付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --银监会周五称，要求银行业金融机构完善理财业务的内部组织管理体系，设立理财业务经营部门，负责集中 统一经营管理全行理财业务。并明确银行进行事业部制改革的时间进度。 --中国银行间债市再添创新产品。上海证券报周一报道，从银行间市场交易商协会获悉，中国首单项目收益票 据正式注册成功，同日，交易商协会还发布了相关业务指引，标志着项目收益票据正式“开闸”。 --证监会新闻发言人邓舸周五称，将对不构成借壳上市的上市公司重大购买、出售、置换资产行为取消审批， 并对借壳上市执行与IPO(首次公开发行)审核等同的要求，遏止规避IPO规定的“绕道上市”。 7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会 其中:固定资产投资(不含农户) (1-5月17.2%) 社会消费品零售总额 (5月12.5%) 工业增加值 (5月8.8%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨/丁淑琴；审校 李宏薇/康熙泽/吴芳)