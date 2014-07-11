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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 11:03 BJT

韩国股市：早盘下滑，造船股承压

路透首尔7月11日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周五早盘下跌0.5%，本周迄今累计跌幅为0.9%。全球股市隔夜下滑，且葡萄牙最大上市银行必利胜银行(Banco Espirito Santo,BES)的股东财务问题，引发投资人担心，转向避险的债市及黄金。

“市场普遍对企业财报颇感忧心，葡萄牙必利胜银行的状况也引发避险情绪，”Shinhan Investment Corp分析师Han Beom-ho说。

造船股现代重工 股价下跌1.8%，并触及今年最低水平。三星重工业 下跌2.1%。

“造船业仍面临订单贫乏的困境，我们预计这种情况会持续到8月底财报季结束的时候，”Daishin Securities分析师说。

国内机构投资人卖超最多，卖超850亿韩元韩股，料将是连续第九日卖超。(完)
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