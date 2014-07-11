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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 11:02 BJT

韩国汇市：韩元兑美元早盘走弱，本周可能创3月中来单周最大跌幅

路透首尔7月11日 - 韩国韩元兑美元 周五早盘走弱，本周可能创近四个月来单周最大跌幅，葡萄牙最大上市银行遭遇问题促使投资者作空韩元。

“投资人的直觉反应就是先作空风险资产，之后再加以评估。”现代期货分析师Lee Dae-ho称。

0213 GMT，韩元/美元 报1,017.2，较周四国内收盘价1,013.4下跌0.4%。

本周迄今韩元累计已跌0.8%，可能录得3月14日止当周下滑1.1%以来的单周最大跌幅。

0213GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,017.2 1,013.4

日圆/韩元 10.0415/345 9.9951

韩国公债期货 * 106.84 106.78

韩国综合股价指数 1,991.59 2,002.84

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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