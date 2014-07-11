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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 11:18 BJT

《全球市场》亚股扳回盘初跌幅，柔韧应对欧元区银行业问题

德债也在欧洲扮演类似的避险角色，10年期德债收益率 收在14个月低点1.20%。欧元区二线国家公债就没这么幸运了，葡萄牙、西班牙和意大利公债收益率均上扬。

避险情绪使日圆受益，日圆兑欧元 攀升1日圆至137.76日圆。美元兑日圆 一度跌至101.04，之后缓步回升至101.30。

高收益的澳元 和新西兰元 仍受到良好支撑，暗示市场并未全面撤出风险资产。

在大宗商品方面，现货金 升至1,337.95美元，此前曾触及三个半月高点1,345.00美元。

油价在连日下跌后回稳。布兰特原油 上涨0.06美元至每桶108.73美元，美国原油 略跌0.05美元至102.88美元。

中东紧张情势亦持续发酵，以色列官员似乎暗示可能透过地面部队攻击加沙。(完) (编译 王丽鑫/朱晓军/石冠兰/王冠中; 审校 张明钧/龚芳/许娜/张若琪)
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