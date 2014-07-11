日本债市：持稳，日本央行增购贴现国库券

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
七年期至八年期的日债收益率下跌0.5基点，推动日债期货升向去年4月5日创下的盘中纪录高点146.41。
在超长期券种方面，现行30年券和40年券表现疲软，收益率均上升一个基点，分别报1.725%和1.840%。
日本央行增购贴现国库券，规模增至3万亿日圆，寻求六个月期国库券以达成央行年底时的基础货币目标。
一些市场人士说，由于财务省下周预计将标售一年期国库券，日本央行下周可能再次增购3万亿日圆的国库券。
指标三个月期国库券收益率 从周四的收位0.026%走强至0.02%，反映出市场对日本央行购债操作的反应。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.060% +0.0 0.060%
五年期公债 0.145% +0.0 0.145%
10年期公债 0.540% +0.0 0.540%
20年期公债 1.420% +0.0 1.420%
30年期公债 1.725% +1.0 1.715%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.91 +0.06 145.85
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 张荻)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。