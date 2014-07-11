版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 11:40 BJT

日本债市：持稳，日本央行增购贴现国库券

七年期至八年期的日债收益率下跌0.5基点，推动日债期货升向去年4月5日创下的盘中纪录高点146.41。

在超长期券种方面，现行30年券和40年券表现疲软，收益率均上升一个基点，分别报1.725%和1.840%。

日本央行增购贴现国库券，规模增至3万亿日圆，寻求六个月期国库券以达成央行年底时的基础货币目标。

一些市场人士说，由于财务省下周预计将标售一年期国库券，日本央行下周可能再次增购3万亿日圆的国库券。

指标三个月期国库券收益率 从周四的收位0.026%走强至0.02%，反映出市场对日本央行购债操作的反应。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.060% +0.0 0.060%

五年期公债 0.145% +0.0 0.145%

10年期公债 0.540% +0.0 0.540%

20年期公债 1.420% +0.0 1.420%

30年期公债 1.725% +1.0 1.715%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.91 +0.06 145.85

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐