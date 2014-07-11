版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 11:45 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元横盘整理，缺少走势指引

0322 GMT

* 亚盘缺少消息指引，新西兰元/美元在0.8804/21的狭窄区间横盘整理；目前约报0.8815

* 纽约盘末/惠灵顿盘初交投活跃，此后交投兴趣稀少

* 图表：link.reuters.com/zuj42w

* 目前阻力/支持位分别在7月9日高点0.8829和周四低点0.8795

* 新西兰央行称6月非居民公债持仓比重降至62.4%，5月为62.8%(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐