更新版 2-中国汇市：人民币即期微幅收贬，市场在当前价位仍缺乏方向

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 即期收盘微贬，中间价走低终止三连涨
* 市场在目前价格水平上缺乏方向
* 本周人民币窄幅波动后近收平 (更新收盘报价和评论)
路透北京7月11日 - 中国人民币兑美元即期 周五微幅收贬。中间价小幅走低，令前三天共计215个点子的涨幅开始回收。上午人民币贬值接近6.21元时获得支撑，下午则结汇偏多并吞掉多数跌幅。
“6.2元并没有实质突破，方向并不明确。”一股份行交易员认为，企业拿到外汇后仍然不会选择较快结汇，这也使得境内美元流动性持续宽裕，并使美元掉期升水走高。
交易员反映，早盘即期价格有中资大行购汇引导下走贬，但由于客盘购汇偏少，油盘购汇又未出现，美元价格走高后缺少支撑；午盘又在净结汇下走升，之前购汇的大行也开始止损，使人民币跌幅缩窄。这些都说明市场仍然缺乏方向。
中美两国政府达成一致，中国将在时机成熟时减少对外汇市场的干预，两国在这个多年来刺痛彼此关系的敏感问题上达成了谅解。
中国境内美元兑人民币掉期 曲线本周长端走高，继续呈陡峭化。交易人士称，这主要受离岸CNH掉期升水走高所带动；而境内美元持续宽松、人民币稍微偏紧，也对掉期长端构成支撑。
全球汇市方面，周五亚洲盘走势显示，日圆本周料录得周线涨幅，隔夜时段兑欧元跳涨至五个月高点；对于葡萄牙银行业的担忧打压全球股市下跌，并提振对避险货币日圆的需求。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2037 6.2028 -0.01% 中间价 6.1469 6.1443 -0.04% 成交额 140亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.02% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 75 6.2018 6.2093 2014年来即期升贬值幅度 -2.41% 1年期美元/人民币掉期升水< 880 CNY1Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :54 1年期NDF 6.2560/85 6.2529 CNH即期 6.2055/80 6.2024
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽/张喜良)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。