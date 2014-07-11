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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 11:44 BJT

香港个股：上海石化预计上半年由盈转亏，因产品跌价及人民币贬值

路透香港7月11日 - 中国石化 旗下炼油化工企业--上海石化 称，预计今年上半年业绩将由盈转亏，主要受累于产品跌价及人民币贬值。

上海石化在联交所一份声明称，按照中国会计准则，预计上半年净亏损1.5-1.8亿元人民币，去年同期则为净利4.4亿元。今年首季，公司录得净亏损7,297万元。

公司表示，国内石化行业需求持续低迷导致产品价格疲软，公司主要产品如PX、丁二烯、乙二醇、苯等的价格同比大幅下降，化工板块亏损扩大。同时，上半年人民币出现贬值，产品汇兑损失，使财务费用同比增加。

此外，上半年原油加量因市场和上下游物料平衡等原因较上年同期相比有所下降，在一定程度上减少了炼油板块的盈利。

上海石化H股早盘曾跌4.4%，香港时间11:40，跌幅稍收窄至3.08%，报2.2港元；其A股亦跌2.21%，报3.1元人民币。

母公司中石化H股亦跌0.83%，报7.18港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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