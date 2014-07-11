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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 14:10 BJT

表格：德国6月CPI终值较上月增长0.3%，较上年同期增长1.0%

路透柏林7月11日 - 德国联邦统计局周五公布：

* 6月消费者物价指数(CPI)终值为较上月增长0.3%，较上年同期增长1.0%(前值分别为增长0.3%和增长1.0%)

* 6月消费者物价调和指数(HICP)终值为较上月增长0.4%，较上年同期增长1.0%(前值分别为增长0.4%和增长1.0%)

详细数据如下:

变动百分比

指数/成分 较前月 较上年同期 指数

整体物价指数 0.3 1.0 106.7

食品和饮料 -0.1 0.0 111.4

烟酒类 -0.2 3.3 109.7

服装鞋帽 -2.3 -0.4 104.2

房租,能源和水 0.1 1.1 108.5

家具和其它家计用品 0.1 0.3 102.6

保健用品 0.1 1.8 101.2

运输 0.5 0.8 108.3

通讯 -0.1 -1.5 92.3

娱乐 2.8 1.4 104.1

教育 0.0 -2.8 93.4

餐饮和外宿 0.3 2.0 108.3

其它商品和服务 0.0 2.1 106.1 (完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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