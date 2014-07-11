表格：德国6月CPI终值较上月增长0.3%，较上年同期增长1.0%

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透柏林7月11日 - 德国联邦统计局周五公布：
* 6月消费者物价指数(CPI)终值为较上月增长0.3%，较上年同期增长1.0%(前值分别为增长0.3%和增长1.0%)
* 6月消费者物价调和指数(HICP)终值为较上月增长0.4%，较上年同期增长1.0%(前值分别为增长0.4%和增长1.0%)
详细数据如下:
变动百分比
指数/成分 较前月 较上年同期 指数
整体物价指数 0.3 1.0 106.7
食品和饮料 -0.1 0.0 111.4
烟酒类 -0.2 3.3 109.7
服装鞋帽 -2.3 -0.4 104.2
房租,能源和水 0.1 1.1 108.5
家具和其它家计用品 0.1 0.3 102.6
保健用品 0.1 1.8 101.2
运输 0.5 0.8 108.3
通讯 -0.1 -1.5 92.3
娱乐 2.8 1.4 104.1
教育 0.0 -2.8 93.4
餐饮和外宿 0.3 2.0 108.3
其它商品和服务 0.0 2.1 106.1 (完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿