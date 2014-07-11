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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 14:11 BJT

表格：德国6月批发物价较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%

路透柏林7月11日 - 德国联邦统计局周五公布，德国6月趸售(批发)物价较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%。5月分别为下滑0.1%和下滑0.9%。

具体数据如下:

德国趸售物价 2014年6月 2014年5月 2013年6月

较上月(%) -0.1 -0.1 -0.2

较上年(%) -0.8 -0.9 +0.1

WPI(基期为2010年) 106.4 106.5 107.3

路透调查预估6月趸售物价较前月下滑0.2%，较上年同期下滑0.7%。(完)

(编译 朱晓军；审校 于春红)
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