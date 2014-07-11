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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 11:51 BJT

台湾股市：盘中下滑，鸿海及台积电股价因业绩亮眼而上扬

路透台北7月11日 - 台湾股市周五盘中下跌0.2%，追随美股隔夜下滑，但鸿海 、台积电 在公布强劲的6月业绩之后，今日股价上涨。

0320GMT，台湾加权股价指数 下跌至9,547.89点，上日曾涨至多年高点9,591.27。

鸿海及台积电股价均上涨约2%。两家公司均在周四股市收盘后公布财报。

金融保险类股 跌0.5%，纺织类股 下跌0.3%。(完)
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